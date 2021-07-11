Feci olay Samsun'da meydana geldi. 13 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla birlikte oynadığı esnada su havuzuna düşmesi sonucu boğularak feci şekilde öldü.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE TÜM MÜDEHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Avut Mahallesi Taşlıdere mevkisinde bulunan Hüseyin B.'ye ait tarlada bulunan sulama havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Mustafa Can Su komşu çocuklarla oyun oynarken sulama havuzuna düştü. Komşu çocukların olayı haber vermesi üzerine sudan çıkartılan Mustafa Can Su kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Büyük acı! Pikniğe diye gittiler, cenazelerle döndüler Afyonkarahisar'da piknik yapmak üzere gölet kenarına giden aile, amca ve yeğenin gölette boğularak ölmesi ardından kahroldu.
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