Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda annesiyle birlikte dükkana alışveriş için giren minik çocuğun boğazına şeker kaçtı. Çocuğun nefes alamayıp morardığını gören çalışanlar, ne kadar müdahale etse de çocuğun boğazındaki şekeri çıkartamadı. Her geçen dakika daha da fenalaşan çocuğun ölmek üzere olduğunu gören annesi feryat etmeye başladı. Annenin feryadını duyan yan dükkandaki kuaför Ercan Uşak, çocuğun boğazına kaçan şekerden dolayı fenalaştığını anlayıp, bir gün önce internette izlediği tekniklerle çocuğa müdahale etti. Uşak, çocuğun boğazındaki şekeri çıkartarak hayata tutunmasını sağladı.

KENDİ ÇOCUĞU İÇİN ÖĞRENDİ

Kuaför Ercan Uşak, 2 ay sonra çocuğu olacağını ve doğacak çocuğunun başına böyle bir durum gelmesi halinde nasıl müdahale edeceğiyle ilgili video izlerken bu sağlık tekniğini öğrendiğini söyledi. Çocuğu ölecek diye feryat eden anne, çocuğunun kurtulduğunu görünce sevinçten baygınlık geçirdi. Çocuğun boğazına kaçan şekerin çıkartılması ve annenin baygınlık geçirmesi ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

FERYATLARA KOŞTU, KURTARDI

Bir gün önce izlediği videodaki tekniklerle çocuğun hayatını kurtardığını anlatan kuaför Ercan Uşak, "Allah kısmet ederse 2 ay sonra çocuğum olacak. İlk çocuğum olacağı için çocuğumun başına bir şey gelirse nasıl ilk müdahale edileceğiyle alakalı eğitici videolar izliyordum. İzlediğim videoda çocuğun boğazına bir şey kaçarsa nasıl çıkartılacağı gösteriliyordu. Bu videoyu izledikten bir gün sonra yan dükkanımızdan bir feryat sesi duydum. İçeride kalabalık vardı. Çocuğun boğazına şeker kaçtığını ve fenalaştığını gördüm.Çocuğa bir gün önce internetten izlediğim videodaki gibi müdahale ettim. Çocuğu baş aşağı çevirip sırtına hafif hafif vurarak boğazına kaçan şekeri çıkarttım. Müdahale etmesem belki de ölecekti. Çocuğun kurtulduğunu gören annesi ise sevinçten bayıldı. Bir çocuğun hayatını kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

İLK MÜDAHALEDE ÇIKARTILAMADI

Olaya şahit olan İmran Aslan, "Biz işyerinde arkadaşlarla servis işini nasıl yaparız diye konuşurken, kadın müşterinin çocuğu tıkanmaya başladı. Ben gördüm, direkt müdahale ettim. Epey uğraştım, boğazındaki şekeri çıkartamadım. Komşumuz Ercan sağolsun gelip çocuğun boğazındaki şekeri çıkarttı" şeklinde konuştu.

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