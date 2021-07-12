Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Sincan'da hobi bahçesinden dönen Vahideddin K. yönetimindeki otomobil, bir traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörde bulunan Afgan uyruklu sürücü ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla bölgedeki ambulanslara sevk etti.

Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.

Van'da katliam gibi kaza! 12 kişi hayatını kaybetti Van'ın Muradiye İlçesi'nde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.