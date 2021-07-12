Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Özellikle yeşim taşı ve pembe kuvars gibi taşlardan oluşturulan face rollerden cilt rutinlerinizi uygularken faydalanabilirsiniz. Değerli bir taş olan yeşim taşının sinir sistemini rahatlattığı ve toksinlerin giderilmesine yardımcı olduğu biliniyor. Bu taş cildi canlı, pürüzsüz bir görünüme kavuşturmasıyla ön plana çıkıyor. Pembe kuvars taşının ise cildin yenilenmesi, ödemin atılması, kırışıklıkların giderilmesi ve oluşumunu engellemesi gibi özellikleri bulunuyor. Pembe kuvars ve yeşim taşından oluşan face rolleri kullanmadan önce buzdolabında biraz bekletirseniz vereceği rahatlık hissini artırabilirsiniz. Cildinize uygulayacağınız krem gibi ürünlerin üzerinden face roller ile masaj yaptığınızda ürünlerin etkilerini artırabilirsiniz.