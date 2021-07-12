Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Hayvanlara yapılan acımasız deneylerle ilgili paylaşımlar sosyal medya vasıtasıyla çoğu zaman karşımıza çıkıyor. Bu anlamda, tercih edilecek kozmetik markalarının sertifikalı olması, hayvanlar üzerinde denenmiş olmaması biz tüketicilerin öncelikleri arasında… Peki son günlerde sıkça duyduğumuz vegan kozmetik ne anlama geliyor? Kozmetik ürünlerin vegan olması, hayvansal ya da hayvanlardan dolaylı yoldan elde edilen (süt, bal vb.) hiçbir içeriğin ürünün formülünde bulundurulmaması demek. Vegan ile sıkça karıştırılan vejetaryen ürünlerde ise hayvanlardan dolaylı yoldan elde edilen içerikler yer alabilir. En önemlisi ise her iki grupta da ürünün hayvanlar üzerinde test yapılması söz konusu değildir. Bu sebeple kozmetik ürün seçerken sağlığımızın yanı sıra hayvanların hayatını da göz önünde bulundurmalıyız.

İşte kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan hayvansal içeriklerden bazıları:

1-Karmin: Koşnil isimli bir böcekten elde edilir. 500 gram boya için yaklaşık 70 bin böcek kullanılır.

2-Tallow: En çok kullanılan sığır ve koyun etinin yağıdır. Kozmetik sektöründe sabundan dudak kremine, fondötenden tıraş köpüğüne birçok üründe bulunur.

3-Jelatin: Haşlanmış deri, bağ doku, boynuz ve kemiklerden elde edilir. Kremli ürünler ve tırnak bakım ürünlerinde karşımıza çıkar.

4-Kolajen: Bu aralar sıkça duyduğumuz kolajen tavuk ayağı, hayvan omuriliği ve boynuzlarından elde edilir.

5-Keratin: Hayvanların boynuz, tokmak, tüy, yelek, kürk ve kılından elde edilen keratin saç ürünlerinde karşımıza çıkar.

40 ÜLKEDEN YASAK

Sıralanan içeriklerden biri bile varsa ürünün vegan olduğunu iddia etmenin doğru olmayacağını vurgulayan Laber Organik Genel Müdürü Levent Kahrıman “Bu sebeple günümüzde özellikle kolajen ve jelatinin bitkisel kökenli alternatifleri üretiliyor. Artık, ürün içeriklerinde de bu alternatif ürünleri daha sık göreceğiz” dedi. Kozmetiklerde hayvan testlerinin resmî olarak 40 ülkede yasaklandığına bildiren Kahrıman “Avrupa Birliği’nde, hayvanlar üzerinde test yapma ve bu yolla elde edilen kozmetik ürünleri satma yasağı 2013’de yürürlüğe girdi. Kaliforniya, Illinois ve Nevada ile Avustralya, Kolombiya, Guatemala, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Türkiye ve Brezilya’daki bazı eyaletler de kozmetik hayvan testlerini yasaklayan veya sınırlayan yasalar çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri ve yurt dışında hayvan testleri yapan kozmetik firmaları, uygulamalarını değiştirmedikçe ürünlerini bu ülkelerde satamıyor” diye konuştu.

Uzmandan uyarı: Maskenin altına ağır makyaj yapmayın Dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş, pandemi döneminde maske kullanımında makyaj yapılmaması uyarısında bulundu.

Vegan beslenen çocuk daha kısa Polonya’da yapılan et yemeyen (vejeteryan) çocuklarla hiçbir hayvani ürün tüketmeyen (vegan) çocukların karşılaştırıldığı bir çalışma, vegan çocukların boylarının daha kısa ve kemiklerinin daha zayıf olduğunu gösterdi.