Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci oaly İstanbul'da yaşandı. Evli olan şahıs Almanya'da bir kadınla internet üzerinden görüşmeye başladı. Bu durumu öğrenen amcası yeğeninden hesap sorarken, şahıs bıçağı alıp saldırıya geçti. Talihsiz amca hastanede hayatını kaybetti.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay, 12 Temmuz akşamı saat 19.30 sıralarında Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şirkan A. (50) sokakta yürürken yeğeni Münür A. (34) ile karşılaştı. Münür A., öz amcasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Şirkan A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKMIŞ

Polisten alınan bilgiye göre, Şirkan A., yeğeni Münür A.’nın evli olmasına rağmen Almanya’da yaşayan bir kadınla internet üzerinden gönül ilişkisi yaşadığını öğrendi. Yeğeninin ilişkisini onaylamayan amca, onunla bu yüzden kavga etti. Amca yeğen arasında bu sebeple husumet oluştu. Amcasıyla husumetli olan Münür A., onu sokakta görünce cinayeti işledi.

OLAY GÜNÜ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Münür A.’yı aynı gün içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Münür A.’nın 6 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Adıyaman’da aralarında husumet olduğu belirtilen akrabaların tartışması ölümle bitti. Amcasının oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Hasan Cankara, hayatını kaybetti.

Adana'da iki aile bıçaklarla birbirine girdi, çok sayıda yaralı var Adana'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile bıçaklarla kavga etti. Büyük küçük demeden herkesin birbirini bıçakladığı o olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.