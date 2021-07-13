Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması ve hava sıcaklıklarının artması ile birlikte tatilciler yazlık yerlerin yolunu tutmaya başladı. Özellikle 'izole tatil' tercih edenler kiralık ev ve villalara yöneldi. Dolandırıcılar, internet üzerinden yayınladıkları sahte ilanlar ile tatilcileri 'hayali villa'lar ile kandırıyorlar.

Kırıkkale'de avukatlık yapan Ali Can Çiçek, İzmir Çeşme'de ailesiyle birlikte tatil yapmak için bilindik bir uygulama üzerinden rezervasyon yaptırdı. İki gecelik kiralama ücreti olarak 1900 lira ödeyen Çiçek, bir süre sonra uygulamanın hata verdiğini görünce kendisini firma yetkilisi olarak tanıtan İsmail A. adlı şahıs ile iletişime geçti. Çiçek, rezervasyonunu iptal ettirmek isteyince İsmail A. telefon numarasını engelledi. Bu durumdan şüphelenen Çiçek, internette telefon numarasını araştırınca daha önceden de 30 kişinin bu uygulama yöntemiyle dolandırıldığını öğrendi.

"BİR ANDA HATA VERMEYE BAŞLADI"

Yılın yorgunluğunu atmak için ailecek tatil planlaması yaptığını ifade eden Çiçek, "Bir villa kiralamak istedik ve aradığımız bölgeyle alakalı tek bir ilan vardı, o da dikkatimizi çekti. Daha sonra ilan sahibi ile iletişime geçtim. İlan sahibi ile iletişime geçtikten sonra ilan bir anda hata vermeye başladı. Bunun nedenini sorduğumda rezervasyon yapılmaya çalışıldığında uygulama üzerinden hata verdiğini, kendileriyle alakalı olmadığını söyleyerek 'isterseniz haricen görüşebiliriz' dedi ve WhatsApp ile ulaşabileceğim bir numarama verdi. Kendisiyle oradan görüşmeye devam ettik. Bana mail adresi vererek rezervasyon bilgilerini göndermemi istedi. Oraya rezervasyon bilgilerini gönderdik" dedi.

"30 KİŞİYİ AYNI ANDA DOLANDIRDIKLARINI ÖĞRENDİM"

Kurumsal bir kimlikle kendilerini tanıttıklarını anlatan Çiçek, "Hatta bunun karşılığında bir fatura kesileceğini, kiralayacağımız villanın da konumunu içeren bir mesaj alacağımızı söylediler. Daha sonrasında biz rezervasyon bilgilerimizi gönderdik. Ben bu şahıslardan villanın konumunu istedim. Ertesi gününde de ek bir ödeme talep ettiler. Biz bu durumları biraz yaşadığımız için tipik bir dolandırıcı davranışı olduğunun farkına vardık" dedi.

Şahsın cep telefonu numarasını internet üzerinden arattığını ve yaklaşık 30 kişinin aynı yöntemle geçen seneden beri dolandırıldığını öğrendiğini söyleyen Çiçek, "Şahsa rezervasyonu iptal etmek istediğimi söyledim. Şahıs zaten beni engelledi. Ben de soluğu savcılıkta aldım. Şahıs hakkında şikayetçi oldum. Kimlik tespiti her şeyi yapıldı. Şu an banka hesaplarına bloke konuldu. Parayı başka bankaya aktarmış. O bankaya da bloke konuldu. Yakın zamanda da parayı geri alacağız" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

Kiralama yaptıklrı sitede çok sayıda sahte ilan olduğunu sonradan fark ettiklerini belirten Çiçek, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) bu şekilde acentelere yetki belgesi verdiğini, bu belgeye sahip olmayan kişilerin kiralama işlemleri yapamayacağı belirtiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalı ve rezervasyon yaptıkları, kiralama işlemi yapacakları firmaların TÜRSAB belgesini, TÜRSAB'ın internet sitesi üzerinden sorgulayabilirler" ifadesini kullandı.

İstanbul’da kiralık ev bulmak zorlaştı Megakentte ev kira fiyatları arttı. Emlak sektörü temsilcileri bu durumun, planlanan konutların pandemi döneminde yapılamamasının arz talep dengesini bozmasından kaynaklandığını söylüyor.