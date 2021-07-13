Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.



İSTİHBARAT GELDİ, EKİPLER BASKIN YAPTI

Soma ilçe genelinde yapılan istihbarat çalışmaları sonrası harekete geçen ekipler 22 ev ve 1 iş yeri olmak üzere 23 adrese eş zamanlı bakın yapıldı. Operasyonda 81 gram esrar, 1,4 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 13 kök Hint keneviri, 2 gram Hint keneviri, 34 adet sentetik ecza, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 19 adet kartuş, 1 adet tabanca sürgüsü ve şarjörü, 37 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Soylu: 2020'de yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar lira İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin milyar lira değerinde olduğunu belirterek, “Sadece geçen yıl yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar liradır” dedi.



Covid aşısı üreten Johnson&Johnson'a "uyuşturucu" cezası Covid-19 aşısı üreten firmalardan biri olan Johnson&Johnson'a (J&J) ABD'de ceza kesildi. Sebebi ise uyuşturucu içerikli ilaçlar üretmesi.