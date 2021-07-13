Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Şükrü Erbaş, yaş çay bahçesindeki otları temizlemeye gitti. Erbaş çalıştığı sırada göğsünde bir acı hissetti. Göğsünü kontrol eden şahıs, elinde kan gördü. Kendi imkânlarıyla eve kadar yürümeyi başaran Erbaş, ailesinden yardım istedi. Ailesi de durumu 112 Acil'e bildirdi. Köye gelen ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Vücuduna yorgun mermi isabet ettiği anlaşılan yaralı, tedavi altına alındı.

"KALBİNE GİRECEKTİ"

Jandarma ekipleri, yaralanmaya yol açan merminin kaynağını araştırırken oğlu Emre Erbaş "Kurşun 5 santim daha yana gelse babamın kalbine girecekmiş. O zaman belki babam hayatta olmayabilirdi. Artık lütfen mermi atarken bu olayların olabileceğini düşünülmeli. Artık köylerde gezmeye korkuyoruz. Bu işe artık son verelim. Çok şükür babam iyi ama yaşadığımız acı ve korku tarifsiz” dedi.



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