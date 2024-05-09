Ava giderken avlandı! Yavru atmaca kuaföre çarptı, tüylerinden oldu

Rize'de yüksek kesimlerden şehir merkezine kadar inen yavru atmaca bir kuaförün tabelasına çarpıp yakalanınca kuaför dükkanının adeta maskotu haline geldi.

Rizeliler için bir tutku haline gelen ve yakalamak için yüksek köylerde ağ kurularak yakalanan atmaca bu kez bir berber dükkanında yakalandı.

Muhtemel bir avın arkasından uçarken şehir merkezine kadar inen yavru atmaca, Yeniköy mahallesinde bir kuaförün önce tabelasına ardından da camına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kendini yerde bulan yırtıcı kuş kuafördekiler tarafından yakalandı. Çarpmadan dolayı sersemleyen kuşu besleyen kuafördekiler daha sonrasında atmacayı tıraş ediyormuş gibi çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yavru atmaca kuafördekiler ve çevredekiler tarafından ilgi odağı oldu.

RİZESPOR'A TESLİM EDECEKLER

Tabelaya çarpan atmacayı bakmaya başladıklarını belirten Yunus Emre Güner, “Tıraş yaparken tabeladan yüksek bir ses geldi. Halsiz ve bitkin bir şekilde bir atmacanın yere düştüğünü gördük. Sonrasında onu içeriye aldık. Besledik, veterinere gösterdik ve bakımlarını yaptık. Şuan bizde ama biraz saldırgan. Küçücük atmaca namımızı duymuş ve herhalde tıraş olmaya geldi. Tıraşını beğenmedi herhalde o yüzden ısırıyor. Atmacaya etini ve suyunu verdik. Biz bunu Rizespor’a teslim etmeyi düşünüyoruz. Layık olduğu yere teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.