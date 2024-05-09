Luxera Gayrimenkul’den ev sahibi yapacak yeni kampanya

Kurulduğu 2015 yılından itibaren “Ulaşılabilir Lüks” stratejisiyle İstanbul’un en özel lokasyonlarında projeler üreten Luxera, yüzde 30’dan başlayan peşinat oranları ve vade farksız ödeme seçenekleriyle konut sahibi olmak isteyenlere eşsiz fırsatlar sunuyor. “Tam Zamanı” mottosuyla hazırlanan kampanya Luxera Towers, Luxera Bahçeport, Luxera Nevbahar ve yapımına yeni başlanan Luxera Nevbahar Life projelerinde geçerli olacak.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen kurumları arasında yer alan ve bugüne kadar çok sayıda projeyi başarıyla tamamlayan Luxera, 4 projesinde geçerli olmak üzere hazırladığı kampanyayla vade farksız ödeme seçenekleri sunuyor. İstanbul’da yüksek lokasyon değerine sahip Başakşehir Arnavutköy, ve Güneşli bölgelerinde yer alan projelerde “Tam Zamanı” mottosuyla ev almak isteyenler için bankasız ödeme alternatifleriyle konut sahibi olunabiliyor.

Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’na çok yakın bir konumda, Millet Bahçesi’nin kalbinde yükselen Luxera Bahçeport projesinde, Güneşli’de Basın Ekspres ve TEM Otoyolu’nun yanı başındaki Luxera Towers’ta ve Başakşehir’de Kuzey Marmara Otoyolu’nun yanı başındaki Luxera Nevbahar projelerinde yüzde 35 peşinat kalanı 24 ay vade farksız ödeme seçenekleri sunuluyor. Yine Başakşehir bölgesinde Luxera Nevbahar’ın devamı niteliğindeki Luxera Nevbahar Life projesinde ise yüzde 30 peşinat, 48 ay vade farksız ödeme alternatifi yer alıyor.

VADE FARKSIZ ÖDEME FIRSATI SUNUYOR

Luxera olarak imza attıkları projelerin tamamında üstün kalite anlayışıyla hareket ettiklerini ve bugüne kadar yatırımcılarına her zaman kazandırdıklarını ifade eden Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Luxera Gayrimenkul olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren “Ulaşılabilir Lüks” anlayışımızla müşterilerimize önemli fırsatlar sunduk. Konut kredilerinin yüksek maliyetli olduğu bu dönemde ise şirket olarak ev almak isteyenlere “Tam Zamanı” dediğimiz bir kampanya hazırladık. Bu kapsamda Luxera Nevbahar, Luxera Towers, Luxera Bahçeport ve yeni projemiz Luxera Nevbahar Life projelerimizde vade farksız ödeme seçenekleri sunuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda projeyi tamamlayıp sahiplerine teslim etmiş bir şirket olarak elimizi taşın altına koyuyoruz ve hazırladığımız kampanyayla ev sahibi olmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyoruz” dedi.

KONUT ALICISINI HAREKETE GEÇİRECEK

Vade farksız ödeme modelleriyle bekleyen konut alıcısının harekete geçtiğini ifade eden Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Mayıs 2024 sonunda teslim etmeyi planladığımız Luxera Nevbahar, Ekim 2024 döneminde teslim etmeyi planladığımız Luxera Bahçeport ve Haziran 2025’te teslim etmeyi planladığımız Luxera Towers projelerimizde yüzde 35 peşinat ve 24 ay vade farksız ödeme imkanı sunuyoruz. Yeni projemiz Luxera Nevbahar Life’ta ise yüzde 30 peşinat ve 48 ay vade farksız ödeme modeli hazırladık. Teslimi yakın projelerimizde konut alan müşterilerimiz ister oturabilir, isterlerse kira getirisi elde edebilir. En yeni teknolojileri kullandığımız projelerimizde sağlam zeminde, güvenli bir hayatın kapılarını aralıyoruz” dedi.

ŞEHRİN DEĞERLİ LOKASYONLARINDA LUXERA İMZASI

İstanbul’da değeri her geçen gün yükselen Arnavutköy’de, İstanbul Havalimanı’na yakın bir lokayonda konumlandırılan Luxera Bahçe Port, bölgedeki 300 bin metrekarelik büyüklüğe sahip Millet Bahçesi’nin tam kalbinde yükseliyor. Basın Ekspres Yolu ile birlikte TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktalarına yakın bir konumda hayata geçirilen Luxera Towers, 17 bin metrekarelik arsa üzerinde 368 daire ve 83 dükkandan meydana geliyor. Başakşehir’de Nevbahar serisinin ilk projesinde teslimlere başlamaya hazırlanan Luxera Gayrimenkul’ün bölgedeki yeni projesi Nevbahar Life ise 116 metrekareden başlayıp 260 metrekareye kadar ulaşan daire tiplerinden meydana geliyor.