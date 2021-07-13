Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen 3 kişi, ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı. Gruptan bir kişi, tutukluk yapan tabancayı kurcalarken diğerleri de ona yardım etmeye çalıştı. Bu sırada tabanca birden ateş aldı. Şans eseri mermi kuma isabet etti. Çevredekiler ise büyük korku yaşadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüleri çeken kişi ‘sahilde magandalar’ sözüyle şahıslara tepki gösterdi. Tabancanın kuru sıkı olup olmadığı bilinmezken çevredekilerin ihbar ettiği şahıslar, polis gelmeden bölgeden kaçtı.
Maganda kurşunu küçük çocuğu yatağında vurdu Elim olay Kars'ta yaşandı, 11 yaşındaki Emrah yaşındaki Emrah yatağında uyurken maganda kurşunu kurbanı oldu.
Magandanın savunması suçundan büyük! Denizli’de sokak arasında aracıyla giderken havaya 7 kez rastgele ateş açan yabancı uyruklu magandanın savunması duyanları hayrete düşürdü. Yasak olmasına rağmen düğünden geldiği yalanına sığınan yabancı genç, “Siz düğünlerde ateş ediyorsunuz, ben de o yüzden ateş ettim” dedi.
Sahilde magandalık! Kuma ateş ettiler...
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir grup genç, plajda tabancayla korku saçtı.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen 3 kişi, ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı. Gruptan bir kişi, tutukluk yapan tabancayı kurcalarken diğerleri de ona yardım etmeye çalıştı. Bu sırada tabanca birden ateş aldı. Şans eseri mermi kuma isabet etti. Çevredekiler ise büyük korku yaşadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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