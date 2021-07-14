Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Erbaa ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Burak Ölmez (21), daha önceden egzoz gürültüsü yüzünden tartıştığı Samet Y. (28) ile gece yarısı mahallede karşılaştı.

KAVGADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Araçlarından inen ikili tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet Y., tabanca ile Burak Ölmez'e ateş ederek kaçtı.

Başından ağır yaralanan genç ambulansla Erbaa Devlet Hastanesinde sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ölmez, kurtarılamadı. Olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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