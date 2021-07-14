Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güllük Caddesi üzerindeki bir dönerci dükkanında meydana gelen olayda sırada bekleyenler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Sadak (35) bacağından bıçaklandı.
'DİRSEĞİN DEĞDİ' DEDİ, BIÇAKLADI
Hesap öderken iddiaya göre Mehmet Sadak (35) ile 5 genç arasında ‘dirseğin değdi’ tartışması başladı. Dönerciden ayrılan tarafların tartışması sokakta kavgaya dönüştü. Kavga esnasında gençlerden biri, Sadak’ı bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
POLİS KAÇANLARIN PEŞİNDE
Olaya karışanlar anından kayıplara karıştı. Polis ise kaçan 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Dönercide sıra kavgası, 1 kişi bıçaklandı
Antalya'da bir dönerci meydana gelen olayda sıra yüzünden kavga çıktı, 1 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güllük Caddesi üzerindeki bir dönerci dükkanında meydana gelen olayda sırada bekleyenler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Sadak (35) bacağından bıçaklandı.
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