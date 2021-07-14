Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Barosuna kayıtlı genç avukat Gizem Saraçoğlu, dün sabah saatlerinde duruşmasından çıktıktan sonra Candaroğulları Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Bir süre sonra ulaşılamayan genç avukat, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saraçoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Cenaze töreni öncesinde Kastamonu Adliyesi'nde gıyabi tören düzenlendi. Törene Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Keskin, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ve meslektaşları katıldı. Baro Başkanı Özgür Demir, Gizem Saraçoğlu’nu kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ise söyleyecek bir söz bulamadığını ifade ederek, “Avukat Hanım gencecik bir meslektaşımızdı. Allah ailesine sabır versin" dedi.

Duruşmadan sonra evinde ölü bulunan genç avukat geride not bırakmış Kastamonu'da duruşmadan çıktıktan sonra gittiği evinin banyosunda kendini tavana asarak yaşamına son veren avukat Gizem Saraçoğlu memleketi Araç ilçesinde toprağa verildi. Genç avukat Saraçoğlu'nun ölmeden önce not bıraktığı ortaya çıktı.

Gizem Saraçağlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün Kastamonu’nun Araç ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

"ANNEMİ ÇOK SEVİYORUM"

Avukat Saraçoğlu'nun, ölmeden önce not bıraktığı ortaya çıktı. Polisin evde bulduğu notta Saraçoğlu'nun "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazdığı öğrenildi.



Genç avukat Gizem, duruşma sonrası ölü bulundu Kastamonu'da davaya giren genç avukat, adliye dönüşü gittiği evinde ölü olarak bulundu.



Gül toplamaya giden avukatın feci ölümü! Korkunç olay Isparta'da meydana geldi. Gül toplamaya giden avukat Ali Kaya feci şekilde can verdi.



Eski kayınbiraderi tarafından öldürülen avukat toprağa verildi Isparta’da eski kayınbiraderi tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Ali Kaya toprağa verildi.