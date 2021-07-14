Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda paylaşılan verilere göre, bugün itibari ile Kayseri’de uygulanan 1. doz aşı sayısı 639 bin 165 ve 2. doz aşı sayısı 309 bin 61 olmak üzere toplamda 1 milyon 365 doz aşı olarak açıklandı.

Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 60 milyonu aştı Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu aştı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güner: Umuyoruz ki ilk yerli inaktif aşı başarıya ulaşır Yerli Covid-19 aşısı olan ‘TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Ankara Şehir Hastanesindeki Faz 3 çalışmalarından sorumlu olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Güner, "Umuyoruz ki ülke olarak geliştirmiş olduğumuz ilk yerli inaktif aşı başarıya ulaşır. Hepimizin beklentisi olumlu olması yönünde” dedi.