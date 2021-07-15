Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'de dün öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Göçük altında kalan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sel sonrası kaybolan Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 2'ye yükselirken ekipler, kayıp kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerini oluşurken, bazı bölgelerde ise heyelanlar meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Rize'de heyelan alanı havadan görüntülendi Rize’de şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanın oluşturduğu tahribat ve enkaz sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı.

BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye intikal ettiler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Güneysu ilçesi Muradiye Beldesindeki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yağışın Çayeli, Kalkandere, Güneysu ilçeleri ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde, özellikle de Güneysu ve Muradiye'de etkili olduğunu ifade eden Soylu, "Şu anda ulaşılamamış ve mahsur kalmış vatandaşımız, şu andaki bilgimize göre yok. Köylerinde mahsur kalmış vatandaştan bahsediyorum. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı şu anda kapalı durumda. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar" diye konuştu.

"CANLI ŞEKİLDE ULAŞABİLME UMUDUMUZ VAR"

Muradiye beldesindeki bir evin yıkılmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Soylu, 75 yaşındaki Hacere teyzenin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Soylu, "İki vatandaşımızın evin önünde oldukları, yukarıdan kopup gelen heyelanla birlikte evi de aşağıya aldığı, evle arabanın arasına sıkıştığı konusunda bir değerlendirmesi var arkadaşlarımızın. Arama kurtarma ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var, Cenab-ı Allah nasip ederse" ifadelerini kullandı.

HELİKOPTER DESTEĞİ GELİYOR

Soylu, "Bir vatandaşımızın da Güneysu'da kaybolduğu değerlendirmesi var ama bu konuda ne arama kurtarmacı arkadaşlarımız ne biz ne de valiliğimiz tam emin değiliz. Onun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sabahleyin, şu anda yoldalar, sahil güvenlik ekiplerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. Helikopterlerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN 5 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını kaydeden Soylu, "Güneysu'da gece haliyle gördüğümüz 20'ye yakın esnafın da hasar aldığını gördük. Diğer yerlerde hasar alan esnaflar, evler bütün bunlarla ilgili ilk etapta 5 milyonluk bir kaynak arkadaşlarımız AFAD'tan gönderecekler. Ardından hasar tespit çalışmalarıyla birlikte elbette ki yollarda nelerimiz var, diğer kapanan yollarda nelerimiz var, bunlarla ilgili de çalışmalar tespit edildikten sonra hemen bu adım atılacak." değerlendirmesini yaptı.

KÖY MUHTARININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sel ve heyelanlar sonrası kaybolan Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın cansız bedeni evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

Ekipler, haber alınamayan Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki sel ve heyelanların ardından yürütülen çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Muradiye Beldesi; Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği, 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığı, 2 vatandaşımızın arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, İtfaiye, Sağlık ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup arama çalışmaları devam etmektedir."

Erzurum, Samsun, Ordu, Amasya, Erzincan, Sivas ve Tunceli AFAD ekiplerinin Rize'ye, ayrıca Tokat AFAD’dan da bir ekibin de tedbir amacıyla Trabzon'a sevk edildiği aktarıldı.

Çayeli Büyükköy mevkiinde aşırı yağışlar sonrası heyelan meydana geldiği ve etkilenen vatandaşların olduğu bilgisinin alındığı, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çayeli Madenli belde merkezi ile civar köylerde birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşımda aksamaların olduğu kaydedildi.

Güneysu ilçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olaylarının meydana geldiği, ayrıca Kıbledağı Çamlıca Köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı Köyleri grup yollarının kapalı olduğu bildirildi.

ZEMİN KATLARI SU BASTI

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor. Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.



Karadeniz sahil yolunda da yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler hareket etmekte zorlandı.

3 KİŞİ MAHSUR KALDI

Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde de meydana gelen heyelan nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Selden kaçan 3 kişi saklandıkları yerde mahsur kaldı. Derecik köyüne çıkmak isteyen kamyonet yolun ortasında kalarak hareket edemediğinden bölgeye gelen itfaiye yardımı ile halatla çekilerek kurtarıldı. Yolların heyelan nedeniyle kapanmasından ötürü köylere ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de şiddetli yağış sürücülere zor anlar yaşattı Rize'de gün boyu süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak 10 dakika sürdü, hayat felç oldu Gümüşhane’de akşam saatlerinde önce dolu devamında da kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşen kısa süreli yağışın sebep olduğu sel nedeniyle yollar kapandı, bahçeleri su bastı.