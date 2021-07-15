Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği yönünde tahmin yürütülüyor. gerçekleşecek yağışların ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van’ın doğu kesimlerinde kuvvetli şekilde, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 2-4 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 34

İstanbul: Az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38