Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yusufeli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Sarıgöl Caddesi'ndeki Yurdagül Apartmanı’nda bulunan bir dairede yangın çıktı. Vatandaşlardan Muhammet Sucu, yangının yaşandığı daireye girerek 3 yaşındaki Nurtekin Sucu'yu dışarı çıkardı. Küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Nurtekin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu esnada ise itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yüzlerce kişinin olduğu AVM'de yangın çıktı! Kocaeli'nde bulunan bir AVM'de yüzlerce müşteri içerideyken restoran katında yangın çıktı.



Bangladeş'te yangında en az 49 kişi hayatını kaybetti Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında çıkan yangında en az 49 kişi hayatını kaybetti.