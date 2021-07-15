Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadık köyü Aşağı Mahalle'de yaşayan ve köy muhtarının birinci azası olan Temel Taşçı (50), mahalleye içme suyu sağlayan depoya su az gelince kontrol etmek istedi. Tek başına mahallenin yakınındaki su deposuna giden Taşçı, kontrol sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik mesafeden kafasının üzerine beton zeminli su deposuna düştü.

AKRABALARI DEPODAN ÇIKARDI

Burada ağır yaralanan Taşçı’yı 2-3 saat sonra geri dönmeyince kendisini aramaya giden akrabaları ve köylüleri yaralı şekilde depodan çıkardı ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Taşçı’yı Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Taşçı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Köyde çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren 4 çocuk babası Taşçı’nın cenazesi 16 Temmuz günü aynı köyde kılınacak Cuma namazının ardından toprağa verilecek.

İki köy anlaşamadı, vatandaş 812 yıllık tarihten oldu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Beldeğirmeni köyünde bulunan ve 812 yaşında olan tarihi çınar ağacının yolu iki köyün anlaşmazlığı yüzünden kapatıldı. Köy yolunun kapatılmasıyla birlikte 8 asırdır tarihe tanıklık eden dev çınar ağacını ziyaretçiler artık göremeyecek.