Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî tatili ve sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Küçükçekmece Beşyol Mahallesi’ndeki mesire alanına piknik yapmaya gitti. Piknik malzemelerini yere koyup çimlere serilen vatandaşların gözüne bir şey çarptı. Cisme doğru yaklaşan vatandaşların, gördükleri manzara karşısında kanı dondu. Piknikçiler, mesire alanında ağaca asılı hâlde ceset buldu. Hemen durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi tabuta koyup Adli Tıp Kurumuna götürdü. Polis, olay yerinde delil ararken 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedin kime ait oldğu araştırılıyor.

Piknik yapan vatandaşlar faciadan böyle kurtuldu Zonguldak'ta park halindeki otomobil uçurumdan yuvarlandı. Piknik yapan vatandaşlar faciadan son anda kurtuldu.

Bu defa pahalıya patladı... 86 bin 250 TL'lik piknik Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma kararanlarının uygulandığı bu günlerde kısıtlamayı hiçe sayarak piknik yapmaya giden vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

İngiliz askerleri Kenya’da piknik yaparken yangın çıkardı, 5 fil yanarak öldü Kenya’daki İngiliz askerleri mangal yapmak isterken yangın çıkardı. Lolldaiga bölgesinde 8.000 dönümlük alandaki yangın halen devam ediyor.