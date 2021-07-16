Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz kalkışması yurt içerisinde olduğu kadar gurbette yaşayan Türk vatandaşlarını da etkiledi. İhanetin ilan edildiği ilk dakikalardan itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde al bayraklı protesto gösterileri düzenlendi. Kalbi o zor günde ülkesi için atan vatan sevdalıları arasında Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan Günsay ailesi de vardı. “O gece dünya bize dar geldi” diyen Şaban ve Fatma Günsay çifti, yaşadıklarını gazetemize anlattı.

Türkiye’den 12 bin kilometre uzakta yaşayan Şaban Günsay ihanetten zafere evrilen geceyi şu cümlelerle özetledi:

Haberi alıp, bizim kanalları açtığımda darbe bildirisi okunuyordu. Dünyam yıkıldı ve Allah’ım sen devletimizi milletimizi koru diye ağlayarak dua etmeye başladım. Vatanını, milletini korumak için görev verilmiş, üniforma giydirilmiş caniler, sokaklara dökülen yiğitlere kıyıyordu. Atılan bombaları ve aziz milletimizin cesur direnişini gözyaşı dökerek izledim. O an yüreğim çıkacak gibiydi. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın zor şartlar altında da olsa yaptığı açıklamayı ve milletimizi meydanlara davet eden çağrısı ile daha güçlü duaya sarıldım. Benim gibi milyonlar vardı ve hepimiz en yüce makama sığınmıştık. Nitekim o dua zincirleri ihaneti yendi ve darbecilere karşı galip geldik Allah bir daha o geceyi yaşatmasın.

Şaban Günsay 50 yıldır Avustralya’da yaşamasına rağmen vatan sevgisinden hiçbir şey kaybetmeyen gurbetçilerimizden. Darbe girişiminin sabahında Melbourne’ de yürüyüşler düzenlediklerini ve tehlike geçene kadar uyku ve rahat yüzü görmediklerini vurgulayan Günsay ‘’Biz gurbetçiler açık sularda yüzen gemiler gibiyiz. Limandan limana gezeriz ancak bizim tek güvenli limanımız, hasretini çektiğimiz yer anavatandır, Türkiye’dir’’ diyor. Eşi Fatma Günsay ise FETÖ’nün katilleri o gece en fazla anaların yüreğini yaktı. O şehitler, gaziler için ne denilse az. Onları ne olur dualarımızdan eksik etmeyelim’’ diye konuştu.

VATAN YOKSA HER ŞEY ANLAMSIZ

O geceyi benzer heyecanla takip eden bir diğer isim ise Özbek akademisyen Zebunisa Hüseyin. Hüseyin’in 15 Temmuz’a dair ilk korkusu ‘’Her şey bitti mi’’ olmuş.

İşte Zebunisa Hüseyin’in gözünden o gece:

Türkiye’de darbe yapılmaya çalışıldığını öğrendiğimde içimde bir tehlike, endişe, korku hem de belirsiz duygular vardı. Sabahtan akşama kadar telefon ve televizyon karşısında olduğumu hatırlıyorum. Türk arkadaşlarla iletişime geçtim; ülkede askerî bir darbe teşebbüsü olduğunu söylüyorlardı. Sokaklardayız, demişlerdi... Ben ise son derece endişeliydim; “Her şey bitti mi? diye kendi kendime sorup duruyordum. Aklıma TÖMER’de beraber eğitim aldığım Suriyeli Nasser Shaar’ın konuşmaları geliyordu: Her şeyim vardı, diplomam, işim, evim, arabam... Hatta evlenecektim, her şeyimi kaybettim, artık vatanım bile yok…

Darbe sonrası Türkiye’ye gittim ve o gecenin izlerini taşıyan yerleri gezdim, İstanbul’un her karış toprağı, köşesi gözüme o kadar aziz göründü ki… Çok şükür o günler geride kaldı. Allah bu vatana, Türk milletine zeval vermesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize karşı sinsi niyetler besleyen muhterislere başaramayacaksınız diyoruz. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar." ifadelerini kullandı.