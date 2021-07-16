Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “İmam, Peygamber efendimizin yüz binlerce vârisinin meslek unvanıdır” ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin, FETÖ’nün referansını dinden aldığını iddia eden bir terör şebekesi olduğunu ortaya çıkardığını ifade eden Erbaş, FETÖ’nün, İslam’ın bütün değerlerini tahrif ve tahrip ederek, karanlık, süfli amaçları için kullandığını, gizli ve katı bir hiyerarşik yapılanma ile yıllarca insanların en samimi duygularını, ahlaki, dinî hassasiyetlerini hain emellerine alet ettiğini söyledi.

Emniyet'in yüzde 90'ı FETÖ'nün eline geçmiş FETÖ, 17-25 Aralık döneminde Emniyet’te yüzde 90 kadrolaşmıştı. 81 il emniyet müdüründen 75’i de FETÖ üyesiydi.