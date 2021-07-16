Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan aşı, vatandaşlara uygulanmaya devam ederken, Siirt genelinde aşılama oranı düşük olması vakaların artmasını da beraberinde getirdi. Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, bazı vatandaşların aşı yapanlarda kısırlık yaptığı, gebe olanlarda da düşük yaptığı gibi söylentiler duyduklarını ve sahaya inerek birebir vatandaşlara aşının herhangi bir yan etkisi olmadığını kısırlık ve gebelerde düşüklüğe neden olmadığını anlattıklarını söyledi.

"VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİP ONLARI EĞİTMEMİZ GEREKİYOR"

Vatandaşlarda 'aşı kısırlık yapıyor' algısı olduğunu dile getiren Ömür, “Vatandaşlarımızın aşı konusunda bu direnci kendimizce araştırdık ve gördük ki gençler arasında kısırlık yaptığına dair, genç bayanlar arasında düşük yapabileceğine dair söylentiler mevcut. Fakat bunların hiçbir bilimsel alt yapısı olmadığını onlara anlattık. Anlatınca vatandaş anlıyor. Demek ki bu işin çözmenin yolu eğitim. Vatandaşın ayağına gidip onları eğitmemiz gerekiyor. Çok şükür bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kısırlıktır, çocuk düşürme bunlar tamamen ilkel şeyler lütfen bu safsatalara vatandaşlarımız itibar etmesinler” diye konuştu.

Araştırma gerçeği ortaya çıkardı! BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Yeni yayınlanan bir araştırmada, aşı karşıtlarının iddia ettiği gibi mRNA koronavirüs aşısı olan BioNTech'in sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı ve kısırlığa yol açmadığı ortaya koyuldu.