Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Mehmet A. ve arkadaşı, bıçakla yaralanmış şekilde bir kafenin önüne geldiler.

KAFENİN ÖNÜNE YIĞILDILAR

Kanlar içinde kafenin önünde yere yığıldılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet A. ağır yaralı olarak, arkadaşı ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı arkadaşlar, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet A. kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, arkadaşının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik kamerası kontrolü ve olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

18 yaşındaki genç sokak ortasında eşini bıçakladı Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi sokak ortasında, dini nikahlı eşini bıçakladı. Genç kadın boynunda bıçakla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Dönercide sıra kavgası, 1 kişi bıçaklandı Antalya'da bir dönerci meydana gelen olayda sıra yüzünden kavga çıktı, 1 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Başkent'te hastanede dehşet! Hastane müdürü makamında bıçaklandı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Personelden Sorumlu Hastane Müdürü olarak görev yapan Muammer Zeki Şahnaoğlu, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir hastane personeli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. 5-6 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Şahnaoğlu’nun hayati tehlikesi devam ediyor.