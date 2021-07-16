Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çanakkale'nin merkezindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Büyük bir bavulun sahibi olmadan durakta durduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, yoğun araç trafiğini de durdurdu.

BAVUL PATLATILDIKTAN 2 DAKİKA SONRA GELDİ

Özel kıyafetli bomba imha ekipleri olay yerine geldi. Kıyafetleriyle bavulun yanına giden imha ekibi, düzeneği yerleştirdikten sonra uzaklaştı. Kısa süre sonra imha edilen bavuldan, pantolon, tişört, gömlek ve çeşitli kıyafetler çıktı. Ekipler çantanın yanından ayrılırken, elinde tatlı poşetleriyle 2 dakika sonra gelen H.G., neden çantasının patlatıldığını sordu.

AİLESİNE TATLI ALMAYA GİTMİŞ

Ordu'daki ailesinin yanına gitmek için yola çıkan H.G., tatlı almak için çarşının merkezine gittiğini, bavulu ağır olduğu için durağa bıraktığını söyledi. 1 saat gibi bir sürede geri geldiğini belirten H.G., bavula mı içindeki kıyafetlere mi üzüleceğini şaşırdı.

Yaşanan bu anları ise vatandaşların film seyreder gibi pürdikkat takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bomba imhası alarma geçirdi! 16 bin kişi tahliye edildi Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 500 kilo ağırlığında bombanın güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için bölgedeki 16 binden fazla insan tahliye edildi.

Bomba imha ekibine şaşırtan tepki Adana'da bir esnaf, şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekibine tepki gösterdi ve paketi patlatmamasını istedi.