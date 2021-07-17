Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Otobüs şirketi çalışanları koyulan ek seferlere rağmen otobüslerde yer olmadığını ve vatandaşların bilet bulmalarının zor olduğunu ifade etti. Otogarda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle ve akşam saatlerine doğru giderek arttı.

ARAÇLAR GİDİP GERİ GELİYOR

Otobüs firması çalışanı Önder Altun, “Bayram yoğunluğu çok kalabalık şekilde devam ediyor. Arabalar çift çift gidip geliyor. Ek sefer var aracımız gidiyor gitti mi geri geliyor. Boş durmuyorlar hiç. Koltukların hepsi dolu hiç boş yok yani. Fiyatlar yine aynı. Şuan yolcu ek seferde bilet bulursa bulur yoksa zor” dedi.

BİLETİMİ 1 AY ÖNCEDEN ALDIM

Yolculardan Hakan Yücel, “Memleketime gideceğim. Biraz yoğunluk var. Bir hafta kadar kalacağız ayrıca kendi iznimi de kullanacağım. Ben biletimi 1 ay önceden aldığım için bir problem yaşamadım. Bilet fiyatları yüksek geçen sene ile iki katı kadar fark var. 200 Liradan aldım Sinop biletini” dedi.

Trafik kilit: Tatilciler yollara akın etti Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı.

Tatilcilere 'rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye’de en fazla yerli turistin ağırlandığı Muğla’ya bir hafta önceden başlayan araç kuyrukları bayram yaklaştıkça daha da artıyor. Özellikle Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi dünyaca ünlü tatil beldelerine büyük bir rağbet gösterilirken, otellerde doluluk oranı yüzde 100’lere yaklaştı.