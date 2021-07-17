Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik kazası İstanbul’dan Ankara istikametine giden B.G. idaresindeki otomobil ile A.Z. idaresindekiotomobil ve T.E. idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sunucunda meydana geldi.

YAN YATARAK DURDU

Kazaya karışan hafif ticari araç yan yatarak dururken Nuriye D. ile Tayfun D. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik kazası nedeniyle yol bir süre tek şeritten verilirken araçların çekilmesi ile trafiğe açıldı.

Manisa'da zincirleme kaza: Yaralılar var Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 kamyonet ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Ordu'ya tatile gidiyorlardı, kaza yaptılar Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri hamile 5 kişi yaralandı.