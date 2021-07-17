Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 15.30’da meydana gelen olayda serinlemek için Malabadi Köprüsü yakınlarında suya giren M.E. (14) isimli genç akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

KÖPRÜNÜN AYAĞININ DİBİNDE CESEDİ BULUNDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok jandarma ekipleri ve AFAD ekibi geldi, yaklaşık olarak 1 saat süren arama kurtarma sonucunda köprünün ayaklarının dibinde Batman Belediyesine ait dalgıç ekipleri tarafından gencin cesedine ulaşıldı.

Gencin cenazesi otopsi yapılması için kentteki hastaneye kaldırırken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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