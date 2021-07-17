Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Pendik'te meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, minibüsü süren şoförü silahla vurdu. Vurulan şoför aracını duvara çarptı. Kazanın ardından aracın durması sonrası hastaneye kaldırılarak müdahale edilen şoförün öldüğü belirlendi.

ŞOFÖRÜ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Olay, Pendik ilçesi Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesi’nde saat 19.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 M 5122 plakalı dolmuş şoförü Servet Karaaslan, çevredeki vatandaşların iddiasına göre seyir halindeyken, yanında oturan kimliği belirsiz şahsın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Servet Karaaslan direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarptı.

Dolmuş şoförünün ağır yaralanmasına sebep olan kimliği belirsiz silahlı saldırgan, iddiaya göre dolmuştan inip gri renkteki bir otomobile binerek olay yerinden hızlıca kaçtı. Servet Karaaslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"3-4 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Olay anına tanıklık eden çevredeki vatandaş Yasemin Tütün, ”Araç yoldan geliyordu, ben kaldırımdaydım. 1 el silah sesi duydum. Minibüs sendeleyerek sağa sola gitmeye başladı. Daha sonra iki el daha silah sesi duydum. Minibüs karşı duvara çarptı. Şoförün yanındaki camdan beyaz tişörtlü biri aşağıya atladı. Sonra gri renkte bir arabaya binerek olay yerinden kaçtı. 3-4 el silah sesi duyduk” dedi.

Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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