Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Denizli'de meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini yitiren şoför, karşıdan gelen araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kelekçi yolunda seyir halinde olan iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçları gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık görevlileri Osman Türk isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılan 4 kişiye ise yaptığı ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırdı. Türk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımıyla götürülürken, ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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