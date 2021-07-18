Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bingöl’de görevli Uzman Çavuş H.Y., geçtiğimiz gün Yozgat’ta izne geldi. H.Y., düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Aysel Yaşar ile sabah şehir merkezinde buluştu. Çiftin aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Tartışma esnasında H.Y., beylik tabancasını çıkararak nişanlısını vurdu. Aysel Yaşar olay yerinde hayatını kaybederken, H.Y. olay yerinde silahı kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan H.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. H.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Aysel Yaşar’ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BİR HAFTA SONRA DÜĞÜNLERİ VARDI

Aysel Yaşar, 7 ay önce sosyal medya hesabında, “Şiddette uğrayarak ölen kadınlar için dijital anıt” paylaşımında bulunarak, “Bir gün burada adımın yazılmasından korkuyorum” ifadelerini kullanmıştı. Korktuğu başına gelen genç kadının H.Y. ile resmi nikahlarını yaptıkları, haftaya düğünleri olduğu öğrenildi. Çiftin 24 Temmuz’da düğün yapacakları öğrenildi.

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