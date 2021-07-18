Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşların Kurban Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için yurt genelinde trafik tedbirleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, 9 günlük tatilin huzur ve güven ortamında geçmesi için 14-26 Temmuz tarihleri arasında 120 bin 372 ekip/tim ile 226 bin 586 personel görev yapacak.

Bu kapsamda, şehrin belirli noktalarında uygulama gerçekleştiren trafik ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ankara'nın Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun'la bağlantısını sağlayan yollar üzerindeki uygulama noktalarında, ekiplerce durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol ediliyor.

Polis ekipleri, sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Trafik kilit: Tatilciler yollara akın etti Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı.

Tatil yolculuğu çileye dönüştü Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, 4 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturdu. Sıcak havada uzun araç kuyruklarında bunalan vatandaşlar, tatillerinin çile ile başladığını söyledi.