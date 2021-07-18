İstanbul'da ikamet eden Bahattin Koç (45), Kurban Bayramı için ailesiyle birlikte memleketi Kastamonu Hanönü ilçesine geldi. Aile öğle saatlerinde dışarıya çıktı. Koç idaresindeki otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Hatip köyü mevkiinde kaza yaptı. Taklalar atan aracın içindeki Bahattin Koç, eşi Nurcan Koç (42), oğlu Halil Onur Koç ile yakınları Münevver Akbulut (76) ve Saim Akbulut (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar hastaneye kaldırdı. Öte yandan kazadan saniyeler önce Halil Onur Koç'un babasını "Baba dikakt et, yoldan çıkıyorsun" diye ikaz ettiği öğrenildi.
Ankara'da feci kaza! Ankara Çevre Yolu Bağlıca mevkiinde 2 otomobil ve 1 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, içinde çocukların da olduğu 17 kişi yaralandı.
Ankara'da makas atan araç dehşet saçtı, ölü ve yaralılar var Ankara'da makas atarak trafikte ilerleyen araç adeta dehşet saçtı, araba ikiye bölündü sürücü ise öldü. Çok sayıda aracın hasar aldığı kazada 10 kişi de yaralandı.
"Baba dikkat et" dedi, araç taklalar attı
Memleketleri Kastamonu'ya giden bir aile kaza geçirdi. Sürücünün 18 yaşındaki oğlunun kazadan saniyeler önce babasını dikkatli gitmesi konusunda uyardığı ortaya çıktı.
İstanbul'da ikamet eden Bahattin Koç (45), Kurban Bayramı için ailesiyle birlikte memleketi Kastamonu Hanönü ilçesine geldi. Aile öğle saatlerinde dışarıya çıktı. Koç idaresindeki otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Hatip köyü mevkiinde kaza yaptı. Taklalar atan aracın içindeki Bahattin Koç, eşi Nurcan Koç (42), oğlu Halil Onur Koç ile yakınları Münevver Akbulut (76) ve Saim Akbulut (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar hastaneye kaldırdı. Öte yandan kazadan saniyeler önce Halil Onur Koç'un babasını "Baba dikakt et, yoldan çıkıyorsun" diye ikaz ettiği öğrenildi.
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