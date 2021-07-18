Korkunç kaza Ankara'da Samsun yolu Lalahan mevkiinde meydana geldi. Makas atarak trafikte ilerleyen araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye ayrıldı.
SÜRÜCÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ, 10 KİŞİ DE YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Makas atan araç ikiye bölününce sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi. Çok sayıda aracın hasar aldığı kazada 1’i ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da makas terörü, ölü ve yaralılar var Diyarbakır'da makas atan araç feci bir kazaya sebep oldu. Önce refüjdeki direğe çarpan otomobil daha sonra karşı şeritteki 2 araca vurdu, korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
Pendik'te makas faciası: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı Pendik D-100 karayolunda makas atarak aşırı hızla ilerleyen otomobil, duraktan yolcu alan minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Ankara'da makas atan araç dehşet saçtı, ölü ve yaralılar var
Ankara'da makas atarak trafikte ilerleyen araç adeta dehşet saçtı, araba ikiye bölündü sürücü ise öldü. Çok sayıda aracın hasar aldığı kazada 10 kişi de yaralandı.
Korkunç kaza Ankara'da Samsun yolu Lalahan mevkiinde meydana geldi. Makas atarak trafikte ilerleyen araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye ayrıldı.
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