Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Kocaeli'de meydana geldi. Patlayan su borusunu tamir etmeye giden şahsı ölüm iş başında yakaladı. Çalışma esnasında kalp krizi geçiren şahıs, ormanlık alana düşüp öldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 66 yaşındaki Nevzat M. arı kovanlarının bulunduğu bölgedeki patlak su borularını tamir etmek için dağlık alana gitti. Bir süre babasından haber alamayan Ali M. Olay yerine gidince babasını yerde hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana düşen 66 yaşındaki Nevzat M. yapılan çalışmalar sonucunda düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Nevzat M.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Nevzat M.’nin kalp krizi geçirerek ormanlık alana düştüğü düşünülüyor.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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