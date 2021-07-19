Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Isısız dalgalara kavuşmak için yapılacaklar;

BİGUDİ

En eski ama oldukça etkili olan bigudiler… Düz saçları dalgalandırmak istiyorsanız fiyatları oldukça uygun olan bigudiler işinize yarayacaktır. Bigudi sonrası ısı kullanmak yerine öncesinde uygulayacağınız kremin ardından saçlarınızı sararsanız istediğiniz buklelere kavuşmanız mümkün.

BALIKSIRTI

Gece yatmadan saçlarınızı iki yandan balıksırtı örebilirsiniz. Öncesinde saçınıza az miktarda köpük uygularsanız sabah uyandığınızda elektriklenmemiş belirgin dalgalarınız olacaktır.

SAÇ SOSİSİ

Bu aralar sosyal medyada oldukça popüler olan bu ürünü muhakkak görmüşsünüzdür. Saçlarınıza ısı vermeden kolayca şekillendirmek istiyorsanız bu ürüne şans vermelisiniz. Saç sosisleri saçı dalgalı bir görünüme kavuştururken saten kumaş özelliğiyle de elektriklenmenin önüne geçiyor. Dalgalanma süresi saç yapısına göre değişirken, en iyi sonuç için hafif nemli saça uygulayıp 5-6 saat aralığında bekletmenizde fayda var. Ancak bir iki saatte bile günü kurtaracak saçlara kavuşmanız mümkün.

APARATSIZ

Hiç aparat olmadan saçlarınızı şekillendirmek istiyor ama saç örmeyi de bilmiyorsanız en basit yöntem arkada toplamak! Uyku öncesi krem sürdüğünüz saçlarınızı ortadan ayırın. Her iki tutamı da burgu şekli vererek toplayın. Sabah uyandığınızda saçlarınızı kalın dişli tarakla tarayarak doğal dalgalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

SAÇ BANDI

Hemen herkesin evinde bulunan saç bantları epey kullanışlı. Saç bandını saçınıza takın. Sonra saçlarınızı tutam tutam bandın etrafından sarın. Birkaç saat sonra hassas şekilde saçlarınızı açın. Köpük yardımıyla belirgin dalgalara kavuşun.

Saçlarınıza yazın daha hassas davranın Aşırı güneş, saçların zayıflayıp kurumasına sebep olurken bir de havuz ve deniz suyu ile temas eden saçların yıpranması kaçınılmaz oluyor. Bu sebeple yaz aylarında saç bakımına ekstra önem vermeniz gerek.

Saçlara tek değil tümden bakım Kirlilik ve dış etkenlerden en fazla cildimiz ve saçlarımız etkileniyor.