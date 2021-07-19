Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Ev dekorasyonunda yaz yansımalarının başlıca unsuru renk seçimleridir. Ferahlığı hatırlatan bu mevsim de evinizi dekore ederken soğuk havaların kasvetinden uzak açık renkli mobilya ve aksesuarlar tercih etmelisiniz. Büyük mobilyalar yerine daha küçük ve az yer kaplayan mobilyalar tercihiniz olmalı. Çünkü büyük mobilyalar evinize boğucu bir hava katarak enerjinizi de düşürecektir.

YEŞİLİN HUZURU DOLSUN

Sıcak günleri evinizde ağırlamanın basit yollarından biri de evinizde oluşturacağınız küçük çiçek bahçeleridir. Sıklıkla tercih edilen saksı bitkilerinin yanı sıra ev ağaçları ve dikey çiçekler de yeşilin ve yazın cıvıl cıvıl enerjisini evinize taşıyacaktır. Eğer çiçek bakamayan gruptaysanız geniş ağızlı bir fanusa birkaç yapay çiçek ve yüzen mum koyarak ortamın havasını bir anda değiştirebilirsiniz.

RENKLERLE BULUŞMA VAKTİ

Evinizde yaz rüzgârı estirecek rengârenk tablolar tercih edebilirsiniz. Büyük boy aynalar da evinizin olduğundan daha büyük ve aydınlık gözükmesine yardımcı olacaktır. Size yazı hatırlatan renkli ya da çiçekli yastıklar, balkona ya da mutfağınıza koyacağınız deniz temalı objeler de sizi huzura davet edecektir.

AYDINLATMAYLA YAZ GÜNEŞİ

Evde yaz ferahlığı istiyorsanız bir diğer dikkat edeceğiniz nokta ise doğru aydınlatma seçimi… Evin her bir odası için ayrı ayrı ele alınması gereken aydınlatma konusu yaz temalı dekorasyonunuzu tamamlamada en büyük adımlarınızdan birini olacak. Sıcak ışık tonlarıyla kullanılan aplik ve lambaderler ışığın size doğrudan ulaşımını engelleyecek ve mekânın daha sıcak bir havaya bürünmesinde etkili olacaktır.

KOKULAR SİZİ ALIP GÖTÜRECEK

Ev kokularının oluşturmak istediğiniz atmosferi hissetmenizde etkisi büyüktür. Uykudan uyandığınızda gözünüzü çiçek bahçesinde açıyormuş gibi hissetmek istiyorsanız sevdiğiniz bir çiçeği içeren oda kokularını tercih edebilirsiniz. Şekil şekil alacağınız ferah bitki aromalı mumlar ise hem dekorunuzu tamamlayacak hem de kokusuyla sizi yaz gününe götürecektir.

Biz doğaya gidemiyoruz, doğayı eve getirelim Son haftalarda uygulanan sokağa çıkma yasakları, hafta sonu doğayla buluşmaları da sona erdirince, evimiz tam bir sığınak oldu. Bu sebeple evimizle eskiye göre daha çok ilgileniyor, dekorasyonuna daha çok vakit ve para harcıyoruz.

Online mobilya ve dekorasyon alışverişlerinde ortalama 650 lira harcandı Yılın ilk yarısında yapılan internet alışverişlerinde ev ve dekorasyon ürünleri öne çıkarken ortalama sepet tutarı 650 lirayı buldu. En çok satın alınan ürün ise mutfak masası oldu.