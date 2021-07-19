Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramında hava nasıl olacak merakla bekleniyor. Tatil beldelerine ve memleketlerine giden milyonlarca vatandaş, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması sonrası güzel bir tatil geçirmeyi planlıyor. Meteoroloji son dakika açıklaması ile bayramda bazı bölgelerde sağanak beklendiğini duyurdu. Hem sıcaklık uyarısında hem de sağanak uyarısında bulunan MGM'ye göre, bayramın ilk günlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren azalması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Arife günü ve bayramın birinci günü ülkede önemli bir yağış beklenmezken, bayramın ikinci ve üçüncü gününde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve güney bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı değerlendiriliyor.

MARMARA'YA SAĞANAK UYARISI

Bayramın ikinci günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, üçüncü günü ise bölgenin doğusundaki İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın dördüncü günü bölgede yağış beklenmiyor. Bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Halen ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkacağı, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalacağı öngörülüyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BAYRAM SICAK GEÇECEK

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34, Ankara'da 36-40, İzmir'de 32-36 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların, Antalya'da 33-36, Samsun'da 29-31, Erzurum'da 30-34 ve Diyarbakır'da 40-43 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

KIRIKKALE VALİLİĞİ UYARDI: TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERECEK

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince hava sıcaklıklarının artış göstereceğini ve mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkacağı belirtildi. En yüksek hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağı ifade edilirken, yaşlı, çocuk ve kronik hastaların, 11.00 ile 16.00 arasında gereken tedbiri almaları istendi.

SICAKLIKLAR HAFTA ORTASINDA AZALACAK

Bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerindeki sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren azalması bekleniyor.

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34 derece civarında olması öngörülüyor.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.