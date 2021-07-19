Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazılım ile uğraşan ve daha önce Instagram açıklarını bularak gündeme gelen lise öğrencileri Arda Kılıç (18) ve Mert Ergün (18), bu sefer de TikTok'ta sınırsız jeton gönderme açığını buldu. Durumu özel mail yoluyla TikTok'a bildiren gençler, 1500 dolar ödül teklifi aldıklarını ancak bu teklifi kabul etmediklerini söyledi. 7-8 aylık bir çalışmanın sonucu olarak sınırsız jeton gönderme açığını bulduklarını belirten liseli öğrenciler, TikTok’tan yeni teklif beklediklerini belirttiler.

"GELİR KAPISI KAPATTIK"

Daha önce Instagram üzerinde açıklar bulup gündeme geldiklerini belirten Mert Ergün, şimdi ise 7-8 ay süren çalışmaları sonunda TikTok’un tek gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulduklarını ifade etti.

Ergün, "Yani uygulama üzerinden gönderilen jetonları sınırsız şekilde göndermenin açığını bulduk. Şunu söyleyebilirim; uygulama üzerinde gelir kapısı kapattık. Uygulamada jetonları, canlı yayın açmış herhangi bir yayıncıya ya da herhangi bir hesap üzerinden sınırsız olarak gönderebiliyorum. Toplanan parayı, çekim talebi oluşturarak hesabımıza da aktarıyoruz. Bunun denemesini yaptık, bildirdik. Onlarla görüşmemizi sağladık. Bize 1500 dolar teklif ettiler. Teklifi gördükten sonra Türkler açısından güzel bir karşılık verdik. Kendileri daha sonra tekrar iletişime geçmek istediler. Ancak yeni bir teklif yapmadıkları sürece cevap vermeyeceğiz" dedi.

Bu konu üzerinde 7-8 aydır çalıştıklarını, TikTok üzerinde çok büyük olmasa da donanımsal açık bulduklarını ifade eden Ergün, "Dünya üzerinde böyle bir açık bulunmamış. TikTok ile iletişime geçtiğimizde böyle bir açığın daha önce bulunmadığını söylendi. Bize doğru düzgün bir teklif yapmadıkları sürece bu açığı belirtmeyi düşünmüyoruz'" şeklinde konuştu.

"1500 DOLARLIK ÖDÜLÜ KABUL ETMEDİK"

TikTok ile nasıl iletişime geçtikleri ve aldıkları cevap hakkında bilgi veren Arda Kılıç, '"Açığı bulduğumuzda hemen TikTok’a bildirdik. Bildirmemiz ardından 1500 dolar gibi bir ödül ile ödüllendirileceğimiz söylendi, ancak biz bu ödülü kabul etmedik. Bize özel (case) mail açmışlardı. Biz de bu mail üzerinden yanıt verdik. Mail yoluyla, 'Biz, sizin teklifinizi kabul etmiyoruz. Biz de bulduğumuz açık sayesinde çekeceğimiz paralarla kendi para birimimizle size 1500 TL gönderelim' cevabını verdik. Normalde TikTok ile iletişime geçmek uzun bir süreç. Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar" diye konuştu.

Instagram'ın açığını buldular, 5 dolar ödül teklif edildi Sosyal medya platformu Instagram’da reklam açığı bulan iki lise öğrencisi sponsorlu reklamları herhangi bir kart bilgisi veya onay vermeden istedikleri miktarda reklam uygulayabildiklerini fark ettiler. Bu açığı Instagram’a ilettiklerinde 5 dolar ile ödüllendirileceklerini öğrendiler. Uygulamanın açığını daha önce bir çok kez bulan öğrenciler, ödül miktarından her seferinde bir sıfır atıldığını söylediler.

Instagram'ın açığını bulup bildirdiler, ödülle şaşkına döndüler Lise öğrencileri Arda Kılıç ve Mert Ergün, geçtiğimiz haftalarda sosyal paylaşım sitesi Instagram’ın iki adet güvenlik açığını bularak durumu Instagram’a bildirdi. Buldukları açıklara 50 dolar ödül teklif edilen gençler, ödülü komik bularak 10 bin dolar istediklerini ancak teklife cevap bulamadıklarını söylediler.