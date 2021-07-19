Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen 27 yaşındaki astsubay O.Ç. ile nişanlısı R.Ş. arasında 'araba kullanma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçtan inip ormanlık alana giden O.Ç. tabancayla kafasından kendini vurarak intihara kalkıştı.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Astsubay O.Ç. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay tatil için geldiği Antalya'da bir hastaneye gidip tuvalette intihar etti.

İnşaatta çalışan arkadaşına yardıma giden Astsubay öldü Zonguldak'ta yurt inşaatında çalışan arkadaşına yardım etmek için yanına giden Deniz Astsubay, toprak altında kaldı. Yoğun çabalarla kurtarılarak hastaneye kaldırılan talihsiz asker hastanede hayatını kaybetti.