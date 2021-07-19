Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Fatih ilçesi Samatya sahilinde geçtiğimiz gün gece saat 01.00 sıralarında 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve iki arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılmış, daha sonra denize giren İsa Baydal akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Onur Baydal ve arkadaşları kıyıya gelerek yardım istemiş ve kayıp genci arama çalışması başlatılmıştı.



CANSIZ BEDENİ KIYIYA ÇIKARILDI

İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik botlarıyla yapılan arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verilmiş, bugün çalışmalar tekrar başlamıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Baydal’ın cansız bedeni bulunarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıda bekleyen ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Samatya sahilinde ceset şoku Fatih Samatya Balıkçı Barınağının ilerisindeki kayalıklarda karaya vurmuş erkek cesedi bulundu.



Samatya cinayetinde sıcak gelişme! Samatya'da 84 yaşında Ermeni asıllı Maritsa Küçük'ün öldürülmesiyle ilgili görülen davaya, Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı.