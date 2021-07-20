Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Pendik, Kurnaköy mevkisinde, İstanbul istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre aşırı hızla seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici yola savruldu, arkadan gelen otomobil ise çekiciye çarptı.

3 ARAÇ KARIŞTI, YARALILAR VAR

İhbar üzerine kazanın meydana geldiği bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan yaralıları bulundukları noktadan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2’si çocuk 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazada yaralanan yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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