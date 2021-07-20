Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı kaza Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Ambulans, seyir halindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu ambulans şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 5 YARALI VAR

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi İşbilir kavşağında meydana geldi. Pazarcık ilçesinden aldığı hastayı Kahramanmaraş’taki hastaneye yetiştirmeye çalışan Ufuk Karataşlı idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda E.D. idaresindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazada ağır yaralanan ambulans şoförü Ufuk Karataşlı hayatını kaybetti. Yaralılardan E.D’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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