Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa'da, emniyet ekiplerine gelen ihbar üzerine 3 şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlatıldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler Türkan G., Arzu G. ve Candeğer G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar bilezik, altın ve nakit para bulundu. Dolandırılan bir kadın, emniyette şüphelileri teşhis etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ALTINLARI KATLAYACAKLARINI SÖYLEDİLER

İddiaya göre; daha önceden tespit ettikleri evlere gelen dolandırıcılar, 'altın bereketlendirme' yöntemiyle ziynet eşyalarını artıracaklarını söylüyorlardı. Evin içerisinde dualar okuyan şüpheliler, el çabukluğu gibi yöntemlerle altın ve paraları çalarak olay yerinden uzaklaşıyordu.

HEPSİ BİRER SUÇ MAKİNESİ

Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kadın şüphelilerin birer suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, yankesicilik ve yağma suçlarından aranması olduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin Ankara’nın Çankaya ilçesi ve İstanbul’un Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Esenler ilçelerinde suça karıştığı öğrenildi.

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