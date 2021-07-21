Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban kesme ibadetinin gerçekleştirildiği, Kurban Bayramı her sene olduğu gibi bu senede acemi kasapların yaralanmalarına sahne oldu. Öyle ki birinci ve ikinci gün olmak üzere toplamda 2 bin 487 kişi

yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ACEMİ KASAPLAR

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine, kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan 2 bin 487 "acemi kasap" başvurdu. Yaralananlardan 21'i ameliyat edildi.

Aciller acemi kasaplarla doldu taştı... Yine kendilerini kesitiler Kurban bayramın ilk günü Türkiye'nin dört bir yanında aciller ve hastaneler, kurbanlarını kendileri kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu taştı.

Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı. Kesim sırasında en fazla yaralanan sayısı, bin 153 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 301 kişiyle Bursa takip etti. Siirt, Sinop ve Tunceli’de ise bu konuda hastaneye başvuru olmadı.