Elim olay Gebze ilçesine bağlı Barış Mahallesi, 1.818 Sokak'ta yaşandı. İki ay önce karısından boşanan İ.G, çocuğunu almak için yakınlarıyla birlikte eski kayınpederi Süleyman Olgun’un evine geldi. Burada bir süre konuşan ikili arasında kavga çıktı. İ.G, cebinde bulunan bıçağı çıkarıp Olgun'a sapladı. Bu sırada evde bulunan akrabalar ile İ.G'nin yakınları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Olayda Olgun'un akrabaları İ.Ç, E.G, N.O. ve C.G. de yaralandı. İ.G. ve yanındakiler kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Olgun, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi sürerken maktulün Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı olduğu öğrenildi. Zanlılar ise polis tarafından gözaltına alındı.
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Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'nde bir kişi, eski kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Yakınları da maktulün akrabalarını yaraladı.
Elim olay Gebze ilçesine bağlı Barış Mahallesi, 1.818 Sokak'ta yaşandı. İki ay önce karısından boşanan İ.G, çocuğunu almak için yakınlarıyla birlikte eski kayınpederi Süleyman Olgun’un evine geldi. Burada bir süre konuşan ikili arasında kavga çıktı. İ.G, cebinde bulunan bıçağı çıkarıp Olgun'a sapladı. Bu sırada evde bulunan akrabalar ile İ.G'nin yakınları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Olayda Olgun'un akrabaları İ.Ç, E.G, N.O. ve C.G. de yaralandı. İ.G. ve yanındakiler kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Olgun, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralıların tedavisi sürerken maktulün Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı olduğu öğrenildi. Zanlılar ise polis tarafından gözaltına alındı.
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