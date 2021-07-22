Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Didim-Söke yolu üzerinde seyir halinde olan E.K. yönetimindeki otomobil, ara yoldan kavşağa girmeye çalışan Mehmet G. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yolda çıkarak savruldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet G. ve aynı araçta bulunan kızları İ.G ve Y.G ile diğer araç sürücüsü E.K. ve otomobilde bulunan T.T ve F.E.Ç olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Mehmet G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet G.'nin ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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