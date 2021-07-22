Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motosikletli Polis Timlerince Maltepe Parkı'nda yapılan çalışmalarda Y.Y.(30) isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında Kütahya 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU VE BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın üst aramasında, 0,18 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otların arasında uyuşturucu yakalandı Samsun'da otların arasında uyuşturucu madde yakalandı.

Uyuşturucuyu sakladıkları yer şaşırttı İzmir'de uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde ekipler uyuşturuyu şaşırtıcı bir yerde buldu.