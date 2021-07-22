Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı, her sene olduğu gibi bu bayramda da yurt içi ve yurt dışında vekâleten kurban kesimleri gerçekleştirdi. Bu sene gerçekleştirilen kurban organizasyonlarıyla ilgili bilgiler veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın “Kurban ekiplerimiz Afrika’ya kurban kesim organizasyonları için bir hafta önceden gitti. Ekiplerimiz burada yetimhanelerde, mülteci kamplarında ve medreselerdeki çocuklara elbise, ayakkabı, oyuncak gibi hediyeler dağıtarak mutlu olmalarını sağladı.

Hayırseverlerin kurban bağışlarını Afrika’da Sudan, Somali, Uganda, Çad, Habeşistan ve Afganistan’da İslami usullere göre kestik. Daha sonra mülteci kamplarına, yetimhanelere ve şehir merkezlerine uzak olan köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bir nebze de olsa sevindirdik” açıklamasında bulundu.

Hayırseverlerin yurt içinde kesilerek öğrenci yurtlarında barınan gençlere sarf edilmesi için yaptıkları kurban bağışlarına değinen Heyet Başkanı Akalın “Dinî vecibelere uygun olarak kesilen bu kurbanlar, yurtlarda barınan binlerce öğrenciye sarf edilecek. Vakfımıza kurban bağışında bulunan hayırseverler, vakfımızın hayırlı hizmetlerine ortak olarak ilim yayma sevabına kavuştu. Ayrıca ülkemizin geleceği temiz gençlerinin eğitimine destek vermekle de millî bir vazife yapmış oldular” diye konuştu.

KARDEŞLİK BAĞI KUVVETLENDİ

İhlas Vakfının düzenlediği yurt içi ve yurt dışı kurban organizasyonlarıyla kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesine vesile olduklarına dikkat çeken Akalın “Kurban Bayramlarında özellikle Afrika’da yollarımızı bekleyen pek çok ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Bu sebeple en ücra noktalardaki ailelere ulaşarak onları mutlu etmenin mutluluğunu hayırseverlerle birlikte yaşadık. 46 yıldır bize güvenerek, inanarak kurban bağışlarını İhlas Vakfına yapan bütün hayırseverlere, yurt içi ve yurt dışı kurban organizasyonlarında fedakârca görev alan vakıf çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.